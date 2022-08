Fim da novela! PSG paga R$115 milhões e contrata meia destaque da Série A

O PSG conheceu o primeiro revés neste final de semana. No domingo, 28, empatou em 1 a 1 com o Mônaco, dentro do Parque dos Príncipes. Neymar, de pênalti, marcou o gol da partida. O time parisiense foi com força máxima a campo. Além do brasileiro, tinha também Messi e Mbappé.

Nesta segunda-feira, 29, o clube deu andamento na contratação de Fabián Ruiz, do Napoli, um dos destaques da última Série A Italiana. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o anuncio oficial está prestes a ser feito pela diretoria parisiense.

De acordo com Romano, o PSG vai pagar entre 22 e 23 milhões de euros (R$115 milhões) pela contratação de Ruíz, de 26 anos.

Com isso, o clube de Neymar vai se encaminhando para fechar o elenco para essa temporada, em que a equipe buscará o inédito título da Uefa Champions League.

O meio-campista espanhol é formado nas categorias de base do Bétis, da Espanha. Depois de uma passagem pelo Elche, foi negociado com o Napoli em 2018.

Ao longo das últimas temporadas, se firmou como destaque da Série A Italiana. Na última, disputou 38 jogos, com sete gols marcados e cinco assistências distribuídas.

Paris Saint-Germain are finally set to sign Fabián Ruíz, here we go! Been told he will fly to Paris tomorrow as deal is set to be completed. 🚨🔴🔵 #PSG

Fabián will sign for PSG until June 2027. €22/23m to Napoli as final fee. pic.twitter.com/t1hTYlym9A

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022