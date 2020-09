Filho mata o pai a facada no coração, após ele pedir para o jovem estudar online

Um homem identificado como Ronaldo Barbosa, de 43 anos, foi morto no início da tarde desta segunda-feira (31) após uma discussão que teve com o filho dele, um adolescente de 17 anos. O caso aconteceu na rua América do Sul, bairro Três Marias, zona Leste de Porto Velho (RO).

De acordo com a Polícia Militar, a discussão começou, após o pai pedir para o filho estudar online, devido não estar havendo aulas presenciais, por conta da pandemia de covid-19.

Durante o desentendimento, o pai teria começado a agredir o jovem com um cabo de vassoura e após isso, teria ido para a sala. Foi nesse momento que o adolescente pegou uma faca na cozinha e foi para cima do pai que recebeu a facada no coração.

A vítima ainda foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Leste, mas quando chegou ao hospital, já estava sem vida. O jovem foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes.