Filho de Whindersson Nunes morre dois dias após o nascimento

O primeiro filho do comediante Whindersson Nunes, João Miguel, morreu nesta segunda-feira (31), segundo informou a assessoria de imprensa do humorista.

O bebê havia nascido neste sábado (29), prematuro de 22 semanas, em uma maternidade de São Paulo, onde estava sob cuidados médicos.

No domingo (30), Whindersson escreveu sobre o nascimento: “Ontem eu conheci meu filho”. “Ele, como diz no interior, é minha cara, cagado e cuspido, até o pé é igual, mas ele é bem pequeninho porque veio um pouco antes do esperado. A mãe [Maria Lina Deggan] dele foi uma leoa demais.”

Fonte: G1