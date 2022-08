FIFA atualiza ranking de seleções antes da Copa e agita internautas na web: “Da onde tiram que…”

Estamos a menos de 90 dias da Copa do Mundo e a ansiedade fica cada vez maior no peito do brasileiro. Será esse o ano em que a Seleção vai, finalmente, conseguir por um fim a ‘seca’ e após 20 anos voltar a se tornar a campeã mundial? Muitos colocam a Amarelinha como uma das favoritas.

Mas, existe também que coloque o Brasil no topo das melhores seleções antes da Copa, e esse alguém não é uma pessoa qualquer. Isso porque nesta quinta-feira (25), a FIFA divulgou o ranking atualizado dos países antes da Copa do Mundo e o Brasil segue liderando todos os esquadrões. Veja o top 10:

1 — Brasil, 2 — Bélgica, 3 — Argentina, 4 — França, 5 — Inglaterra, 6 — Espanha, 7 — Itália, 8 — Holanda, 9 — Portugal, 10 — Dinamarca. Na web, muitos torcedores estranharam o fato de a Bélgica estar em 2° lugar, a frente, por exemplo, de Argentina, atual campeã da América Latina e França, atual campeã mundial.

Fifa atualizou o ranking mundial, e a Seleção Brasileira segue no topo. Top-10:

1 — Brasil 🇧🇷

2 — Bélgica 🇧🇪

3 — Argentina 🇦🇷

4 — França 🇫🇷

5 — Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

6 — Espanha 🇪🇸

7 — Itália 🇮🇹

8 — Holanda 🇳🇱

9 — Portugal 🇵🇹

10 — Dinamarca 🇩🇰 📸 Reprodução pic.twitter.com/B7dNsWvOcm — Planeta do Futebol 🌎 | DEU GREEN (@futebol_info) August 25, 2022



“Queria saber da onde a FIFA tira que a Bélgica é isso tudo”, “Lukaku e Hazard fazem a boa (pagam a FIFA) por fora”, “O incrível caso da Bélgica: 2ª melhor seleção do mundo sem ganhar absolutamente nada”, “Não faz sentido nenhum isso, mas ok, gostamos”, brincaram alguns internautas.