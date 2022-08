Fifa anula clássico entre Brasil e Argentina; CBF e AFA pagarão multa

A Fifa cancelou de forma oficial o clássico entre Brasil e Argentina, que aconteceria em setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida tinha data prevista para acontecer no dia 5 de setembro de 2021, mas funcionários da Anvisa entraram no gramado da Neo Química Arena e não deixaram o jogo ter prosseguimento.

Além do cancelamento, CBF e AFA terão que pagar uma multa. No caso do Brasil, a multa é de 300 mil francos suíços (R$ 1,624 milhão). Os argentinos pagarão R$ 812 mil.

A seleção de Tite ganha a possibilidade de fazer mais um amistoso em setembro, como preparação para Copa do Mundo. Até o momento, o Brasil tem confrontos marcados: contra Argélia e Tunísia.

Segundo a CBF, “metade da multa pagável (25% da multa total) deverá ser doada diretamente pela CBF à Organização Mundial da Saúde (OMS), em apoio aos seus esforços contínuos no combate à COVID-19.”