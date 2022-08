FIFA antecipa abertura da Copa do Mundo para o dia 20 de novembro

A FIFA anunciou nesta quinta-feira (11) a antecipação da partida de abertura da Copa do Mundo entre Catar e Equador, marcada para o dia 21 de novembro, às 13h (horário de Brasília), para o dia 20, no mesmo horário. Com isso, o confronto dos anfitriões contra os sul-americanos será o primeiro do Mundial.

No calendário anterior divulgado pela FIFA, a primeira partida da Copa seria entre Senegal e Holanda, às 7h (horário de Brasília) do dia 21, mesmo com o jogo entre Catar e Equador marcando a abertura oficial do Mundial. Além disso, o confronto entre Inglaterra e Irã, às 10h, seria realizado antes dos anfitriões entrarem em campo.