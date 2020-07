O início das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, marcado para acontecer em março, foi adiado para outubro em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O anúncio foi divulgado nesta sexta-feira (10), de acordo com o site UOL, pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

O presidente da Fifa, o suíco Gianni Infantino, chegou a cogitar o início da competição em setembro, mas após consultar a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) decidiu adiar por mais um mês.