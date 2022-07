FGTS: Lucro referente a 2021 será pago em agosto; veja quem tem direito

Os trabalhadores que possuem conta no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vão receber até o final de agosto uma parcela do lucro obtido pelo recurso no ano de 2021, de acordo com a Caixa.

O valor que será distribuído ainda não foi definido, já que o montante obtido através da correção monetária está sendo analisado pelo Conselho Curador do FGTS. A rentabilidade do fundo é fixa em 3% ao ano e os trabalhadores recebem parte desse lucro dos juros cobrados de empréstimos em obras de infraestrutura, saneamento e crédito da casa própria.

Quem tem direito?

Todo o trabalhador que tinha saldo na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2021 terá direito de receber uma parcela do lucro. Mas esse dinheiro só poderá ser sacado obedecendo as regras tradicionais do programa, como em caso de demissão, saque aniversário, aposentadoria e outros.

Como consultar?

Assim que o lucro do FGTS for pago aos trabalhadores ele aparecerá com a informação “cred dist resultado ano base 12/2021”. Será possível realizar a consulta do depósito nos seguintes meios: