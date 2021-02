FEVEREIRO LARANJA CHEGA A COMUNIDADE DE SANTA FÉ, PRÓXIMO AO DISTRITO DE AUXILIADORA

O mês de fevereiro foi escolhido para conscientizar a população sobre a leucemia e a importância de se tornar um doador de medula óssea. A Campanha Fevereiro Laranja também busca informar sobre o diagnóstico precoce da doença. Estatísticas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) mostram que a leucemia é o 9º câncer mais comum no sexo masculino e o 11º no feminino.

A Prefeitura de Humaitá através da Secretaria Municipal de Saúde, está levando esta campanha até as comunidades do interior, onde uma equipe de saúde, do Distrito de Auxiliadora, está fazendo visitas e reunindo os comunitários para falar sobre o assunto através de uma palestra interativa com a participação de todos.

Durante essas visitas, as equipes fazem aferição de glicemia, temperatura e avaliam o estado de saúde dos moradores, gerando um relatório que é enviado até Humaitá, mapeando a situação de saúde de nossa população na zona rural.

Equipe que está atuando nas redondezas do Distrito de Auxiliadora é composta por:

Técnico de Enf. Alisson, Agente Comunitária de Saúde Germiniana e da Enf. Marcela Cunha.