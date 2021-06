Festa na Roça lidera ranking de músicas de festas juninas

Música foi a mais tocada nos eventos últimos quatro anos

Levantamento feito pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) revelou que o ranking de músicas tradicionais de festas juninas mais tocadas no país na última década é liderado por Festa na roça, de Mario Zan e Palmeira. De acordo com o Ecad, essa música foi a mais tocada em eventos juninos nos últimos quatro anos.

Também aparecem entre as três primeiras músicas consideradas top as canções Olha pro céu, de Gonzagão e José Fernandes de Carvalho, e Asa branca, de Humberto Teixeira e Gonzagão.

Segundo informou o Ecad, o segmento de festa junina foi um dos mais impactados na arrecadação e distribuição de direitos autorais no ano passado, quando começou no Brasil a pandemia do novo coronavírus. A queda nos rendimentos em direitos autorais destinados aos compositores e artistas, que tiveram suas canções tocadas em eventos juninos, foi de 83% em comparação ao ano de 2019.

Entre as dez mais tocadas, aparecem ainda O sanfoneiro só tocava isso, de Haroldo Lobo e Geraldo Medeiros; Pagode russo, de João Silva e Gonzagão; O xote das meninas, de Zé Dantas e Gonzagão; Pula a fogueira, de Amor e João Bastos Filho; Eu só quero um xodó, de Dominguinhos e Anastácia; Quadrilha brasileira, de Gerson Filho e José Maria de Aguiar Filho; e Esperando na janela, de Raimundinho do Acordeon, Targino Gondim e Manuca Almeida.

Da décima-primeira à vigésima colocação entre as canções mais tocadas, foram apuradas pelo Ecad as seguintes composições: São João na roça, de Zé Dantas e Gonzagão; Antonio Pedro e João, de Oswaldo Santiago e Benedito Lacerda; Frevo mulher, de Zé Ramalho; Isto é lá com Santo Antônio, de Lamartine Babo; Fogo sem fuzil, de José Marcolino e Gonzagão; Sonho de papel, de Alberto Ribeiro; Xote dos milagres, de Tato; Isso aqui tá bom demais, de Dominguinhos e Nando Cordel; Rindo à toa, de Tato; e Chegou a hora da fogueira, de Lamartine Babo.

Fonte: Agencia Brasil