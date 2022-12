Festa da Padroeira: dia dedicado a Igreja Catedral

Desde 28 novembro a comunidade cristã de Humaitá (AM) e região, estão celebrando a devoção a Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira do município. Hoje (7) toda a programação da festa é dedicada a Igreja Catedral, que no momento, está sendo restaurada e reformada.

Neste ano, juntamente com a festa da padroeira, os católicos de Humaitá estão realizando diversas ações visando arrecadar recursos para serem aplicados, na reforma do principal templo católico da cidade.

O trabalho já está em andamento e segundo o bispo Dom Fontinele, em breve estará começando a recuperação do relógio e dos sinos instalados na cúpula da igreja, que passaram a funcionar de forma sincronizada, com os sinos sendo acionados nas horas cheias.

Um templo histórico

Tudo começou com a construção de uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora Imaculada Conceição, pelo fundador do município de Humaitá, comendador Francisco Monteiro, logo após a sua chegada na região, em 15 de maio de 1869.

Logo em seguida, o comendador Monteiro tratou de conseguir permissão eclesiástica para a nova igreja, junto a Diocese de Grão-Pará, responsável por esta região. A resposta ao pedido veio um ano depois e em 2 de fevereiro de 1876, o primeiro templo católico construído nesta região do Rio Madeira, foi oficialmente inaugurada e benzida pelo Frei Jesualdo Macchete.

Com o crescimento da população do povoado, o fundador de Humaitá decidiu ampliar a capela. Para isso, incluiu na Lei Orçamentária Municipal, de 1890, um crédito no valor de 1.550$ (contos de réis), que após aprovação, foi aplicado na reforma da igreja.

A partir de 1928, com a chegada do primeiro vigário salesiano em Humaitá, padre José Maria Pena, considerado por algumas pessoas como o segundo fundador da cidade, a capela passou por diversas etapas de reforma, que incluiu a instalação elétrica, corredores, janelas, escadas, pirâmides da torre, altares, pintura das portas, e instalação de forro de madeira nos corredores, segundo consta no Livro Tombo, da Diocese de Humaitá.

No período de 1954 a 1960, com chegada do novo vigário, padre Ângelo Natálio Cerri o prédio da igreja matriz foi ampliado com a construção de um novo alicerce, colunas, laje lateral, construção da cúpula, construção da laje da cúpula, mudança do local do altar e pavimentação da parte nova construída.

A igreja de Nossa Senhora da Conceição foi elevada à categoria de Catedral em 1961. Já em 1965 a torre foi reformada e instalado o relógio vindo da Itália, doado pela Paróquia de Sincromigno Luca.

A 52 anos atrás, quando o bispo era Dom Miguel D’Aversa, a igreja matriz passou pela última grande reforma. Em de 7 dezembro de 1970 o templo foi oficialmente consagrado, à Nossa Senhora da Conceição.

Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição – Diocese de Humaitá-AM

Pastoral da Comunicação

Texto: Julio Sérgio Aires