Fernandinho renova contrato com Manchester City por mais um ano

Brasileiro já atuou em 350 jogos desde que chegou ao clube em 2013

O capitão do Manchester City, Fernandinho, renovou seu contrato com o clube por mais um ano, o que o manterá no time até 2022, informou o campeão da Premier League nesta terça-feira (29).

Fernandinho, de 36 anos, jogou 350 partidas em todas as competições pelo City desde que saiu do Shakhtar Donetsk, em 2013, e ajudou o clube a conquistar quatro troféus da Premier League e seis da Copa da Liga Inglesa.

Loading...

“Na minha cabeça e no meu pensamento, o trabalho ainda não acabou”, disse Fernandinho, que também venceu a Copa América jogando pelo Brasil em 2019. “Foi por isso que decidi ficar mais um ano aqui e tentar ajudar a equipe e o clube a alcançar os objetivos que eles procuram”. “Se eu puder continuar fazendo o mesmo, conduzindo-os dentro e fora de campo, para ajudá-los a aprimorar e melhorar e ter um melhor desempenho durante os jogos, eu serei a pessoa mais feliz lá.”

O Manchester City começará sua disputa para manter o título da Premier League em 15 de agosto, fora de casa contra o Tottenham Hotspur.