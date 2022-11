Feira Povos Criativos acontece neste domingo (13/11), no Povos da Amazônia

Mais uma edição da Feira Povos Criativos será realizada, neste domingo (13/11), de 14h às 19h, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), no Distrito Industrial, zona leste de Manaus, na antiga Bola da Suframa. O evento, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tem entrada gratuita e conta com uma programação diversificada entre música, apresentações artísticas, cosplay, literatura e troca de figurinhas da Copa.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, aponta que a edição estimula a economia, traz diversidade de entretenimento, e incentiva a literatura com apresentações, cultura pop e bate-papos dinâmicos.

“O público pode aproveitar programações que já são marcas registradas das feiras, com destaque para a cultura pop, uma febre em todos os públicos, com os cosplayers, k-pop, jogos e outros. E além disso, o evento terá programação especial de literatura e incentivos à leitura. Uma programação completa”, destaca o secretário.

A feira de economia criativa, que acontece em parceria com a Associação Zagaia Amazônia, terá ainda na programação, oficinas, peças teatrais e espaço gastronômico.

Programação

A programação é espalhada por todo o CCPA, no palco principal acontecem as apresentações de DJs, MC Mayking, Maracatu Baque Mulher, concursos de K-Pop e cosplayers. Já no hall, os apaixonados por jogos encontram o Just Dance, games e venda de artesanato. Os artistas e a feira geek se concentram no entorno da cúpula.

Na cúpula, os visitantes encontrarão a peça “João e o Pé de Feijão” com Socorro Andrade e os personagens do “Mundo Encantado da Leitura”, além da “Geloteca”, uma geladeira que será grafitada durante a Feira Criativa e utilizada como ponto de coleta e troca de livros e revistas.

Na lateral do Povos da Amazônia ocorrerá a oficina de stencil para pintura, com Jorge Liu. No local o público infantil ainda pode mergulhar na literatura, com a van do Mania de Ler, divertir-se com jogos de tabuleiro, troca de figurinhas da Copa e o sebo O Alienista.

A programação do Cinema Silvino Santos será realizada de 14h30 às 16h, com o bate-papo “Futuro da Leitura no Amazonas”. O evento terá a presença da romancista Myrian Scotti; Isabelle Cardoso e Jessica Lima, do grupo A Quinta Página; e do músico Celdo Braga. A mediação será feita por João Fernandes, do Casarão de Ideias.

FOTOS: Michael Dantas/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa