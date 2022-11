“Feira de Povos Criativos – Edição Natal” começa neste sábado no Largo de São Sebastião

Para fomentar a economia, incentivar a geração de renda a artesãos e a pequenos empreendedores, neste ano, a Feira de Povos Criativos ganha edição especial de Natal, no Largo de Sebastião, no Centro. A iniciativa está inserida na programação “O Mundo Encantado do Natal”, promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social (FPS). Artesanato tradicional e amazônico, gastronomia, decoração, artes visuais, moda e outros segmentos, estão entre os atrativos da feira que começa neste sábado (26/11).

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, no ano passado, a programação natalina reservou um espaço para feira de artesanato, no entanto, esta edição vem com a chancela dos ‘Povos Criativos’. De acordo com a pasta, o espaço funcionará de terça-feira a domingo, das 17h até 21h.

“Há dois anos, a Feira de Povos Criativos é sucesso no Centro Cultural Povos da Amazônia e, agora, será sediada no Largo de São Sebastião, um lugar estratégico de grande visibilidade”, afirma o secretário. “A iniciativa reflete um forte apelo econômico, descentraliza o comércio para área central da cidade, os pequenos empreendedores garantem a renda no final do ano e o público ainda pode aproveitar as atrações de entretenimento que estão à disposição no espaço”, comenta Apolo.

A Feira de Povos Criativos – Edição Natal, contará com 16 barracas, acomodadas na lateral do Teatro Amazonas. O diretor de Economia Criativa da secretaria, Turenko Beça, acrescenta que a edição diferenciada irá ampliar as possibilidades de vendas para mais de 90 expositores, em forma de rodízio, a cada semana. A Feira de Povos Criativos – Edição Natal recebe apoio também da Secretaria de Estado de Trabalho (Setrab), na coordenação dos expositores.

“Optamos por um formato de feira com rodízio de expositores por semana. Os artesãos e empreendedores, dessa maneira, serão beneficiados e o público ganha também com a diversidade e variedade de produtos”, disse o diretor.

Formato original

A Feira de Povos Criativos é promovida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa em parceria com a Associação Zagaia Amazônia. Originalmente, o evento é realizado no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), no Distrito Industrial, faz parte do programa +Cultura e acontece quinzenalmente aos domingos.

No local, são realizadas atividades para fomentar a economia do estado, gerar negócios para micro e pequenos empreendedores da economia criativa e estimular a formação cultural, com a promoção de oficinas de fotografia, rodas de conversa e palestras sobre assuntos atuais e um universo de atividades voltadas para o mundo Geek.

FOTOS: Michael Dantas (2021) e Grego Kellaris (montagem)/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa