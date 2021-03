Feira da ADS no Shopping Ponta Negra retorna nesta quarta-feira (24/03)

Completando o ciclo de retorno das Feiras de Produtos Regionais, a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) do Governo do Amazonas retoma, nesta quarta-feira (24/03), a tradicional Feira da ADS no Shopping Ponta Negra, localizado na avenida Coronel Teixeira, 5.705. A venda presencial de alimentos oriundos da Região Metropolitana de Manaus acontece das 13h às 17h, dentro das determinações do Decreto nº 43.522.

De acordo com a presidente da ADS, Michelle Bessa, a Agência vai garantir o retorno seguro tanto para os produtores rurais e feirantes quanto para o público estimado de 2.400 consumidores.

“Vamos continuar com todos os cuidados para o combate à Covid-19 durante o período de funcionamento da feira, incluindo a fiscalização do distanciamento social para evitar aglomerações, obrigatoriedade do uso de máscara de proteção, aferição de temperatura corporal e a higienização do calçado do público. Não será permitido degustar e nem tocar nos produtos; todo o manuseio dos alimentos será feito com o apoio do feirante. Além disso, toda a nossa equipe estará atenta aos cuidados de higiene e sanitização do ambiente”, explicou a gestora.

A edição retorna com 70 feirantes, com os produtos hortifrutigranjeiros, incluindo orgânicos, peixes, além de artesanatos e outros itens regionais. A feira retorna também adaptada ao distanciamento entre as barracas para garantir a segurança de todos.

Confira abaixo o calendário completo das Feiras da ADS em Manaus:

Terças-feiras, das 13h às 17h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova

Quarta-feira, das 13h às 17h

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira – 570

Quintas-feiras, das 13h às 17h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Sábado, das 5h às 11h

Clube Militar de Manaus (Cassam), avenida Rodrigo Otávio, 430, Crespo

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova

Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, avenida Brasil, s/nº, Santo Antônio

Ginásio Esportivo e Cultural da Associação de Moradores do Bairro Petrópolis, rua José Florêncio, 930, bairro Petrópolis

FOTOS: Ruth Jucá