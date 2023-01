FEI e Funai se reúnem para alinhar ações sustentáveis para a população indígena do Amazonas

A Fundação Estadual do Índio (FEI) se reuniu, nesta segunda-feira (31/01), com a diretora de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Lucia Alberta, em Brasília, para tratar de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável dos povos originários do Amazonas.

Na ocasião, o diretor-presidente em exercício da FEI, Vanderlei Alvino, destacou que a reunião entre as instituições possibilitou o planejamento e alinhamento de novas políticas públicas para intensificar os serviços de assistência, proteção e promoção aos direitos dos povos indígenas.

“Nós sabemos que o Amazonas é o Estado que tem a maior população indígena do país, então é necessário avançar no processo de ampliação da cidadania indígena e fortalecer os serviços sociais que os nossos parentes têm direito”, relatou.

Sobre a FEI

Com sete anos de existência, a fundação é um órgão integrante da Administração Indireta do Poder Executivo e está vinculada à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). E tem como objetivo coordenar e executar as políticas públicas indigenistas de etnodesenvolvimento sustentável e a preservação dos valores étnicos, culturais e históricos no estado do Amazonas.

FOTO: Divulgação /FEI