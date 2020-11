FCecon renova Parque de Endoscopia com novos equipamentos

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), renovou o Parque de Endoscopia da unidade com a compra de seis novos aparelhos neste mês de novembro. Os equipamentos garantem maior qualidade aos exames realizados na unidade hospitalar. A última renovação de equipamentos endoscópios havia ocorrido em 2016.

Foram adquiridos dois gastroscópios, dois colonoscópios, um duodenoscópio e um broncoscópio. Para o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão, a renovação do Parque de Endoscopia representa um avanço para os pacientes oncológicos e um aprimoramento nos procedimentos.

“Temos uma grande demanda de exames endoscópicos na Fundação, procedimentos que são importantes para que possamos adotar o tratamento adequado para cada paciente. Estamos renovando nosso Parque de Endoscopia com equipamentos modernos e com excelente qualidade e segurança”, afirma Mourão.

Serviço – A FCecon oferece, através do Parque de Endoscopia, os exames de endoscopia digestiva alta, colonoscopia e broncoscopia. Os procedimentos são necessários para definição de tratamento e acompanhamento dos pacientes oncológicos em casos de câncer de esôfago, estômago, intestino, reto, pulmão e vias respiratórias, como destaca o cirurgião e endoscopista da Fundação, Thiago Paiva.

“Esses equipamentos têm uma tecnologia bem mais avançada do que os aparelhos com que nós trabalhávamos até o presente momento. Vamos ter oportunidade de fazer o diagnóstico das lesões num estágio mais inicial, o que chamamos de diagnóstico precoce. O câncer, de uma forma geral, poderá ser tratado de uma forma menos invasiva”, explica Paiva.

Com a chegada dos seis novos equipamentos, haverá ainda um maior número de vagas para exames, conforme Paiva.

Os equipamentos foram adquiridos com investimento de R$ 709 mil, recurso oriundo de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Serafim Corrêa.

Renovação – A última renovação de equipamentos endoscópios havia ocorrido em 2016, segundo o subgerente de manutenção de equipamentos da FCecon, Ícaro Augusto Falcão. A aquisição para o parque também possibilita à FCecon ter um importante acervo de aparelhos para a realização de exames endoscópicos.

Manutenção – Desde junho deste ano, o serviço de Endoscopia e o Centro Cirúrgico da FCecon estão contemplados com contratos com empresas especializadas em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares. Os contratos têm vigência de 12 meses, garantindo a continuidade dos serviços prestados aos pacientes com câncer.

FOTOS: Laís Pompeu/FCecon