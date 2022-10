FCecon realiza mutirão de reconstrução mamária para pacientes em tratamento de câncer de mama

Dez pacientes estão sendo contempladas, durante três dias, com a cirurgia de reconstrução mamária na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) do Governo do Amazonas. A ação é realizada em alusão ao movimento mundial Outubro Rosa, em parceria com a empresa Motiva® Implantes.

As pacientes estão em tratamento de câncer de mama na FCecon, passaram pela mastectomia, que é a retirada de uma ou das duas mamas, e foram liberadas pelo serviço de Mastologia para fazer a reconstrução mamária, segundo informa o cirurgião plástico da Fundação, Roberto Pereira, coordenador do mutirão.

A reconstrução é a cirurgia plástica reparadora da mama retirada, total ou parcialmente, em virtude do tratamento do câncer.

As cirurgias no Centro Cirúrgico da FCecon iniciaram na terça-feira (25/10) e seguem até quinta (27/10), envolvendo médicos cirurgiões plásticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e instrumentadores cirúrgicos. A ação conta ainda com a participação de cirurgiões da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do serviço de Mastologia da FCecon.



Autoestima

Roberto Pereira destaca o objetivo do mutirão. “A mama, como a gente sempre fala, é o símbolo da feminilidade feminina. A paciente, quando perde a mama, ela perde esse símbolo. E quando nós reconstruímos a mama, nós estamos fazendo a recuperação da autoestima”, disse.

O médico ressalta que a cirurgia de reconstrução retira o estigma da mastectomia e possibilita a melhora do relacionamento da mulher com seu grupo social, evitando que ela se isole.

Parceria

O mutirão ocorre em parceria com a Motiva® Implantes, empresa de tecnologia médica dedicada à saúde da mulher. Ao todo, 16 cidades do Brasil recebem ações semelhantes, com a doação gratuita de próteses mamárias para que 400 mulheres sejam beneficiadas por meio de cirurgias de reconstrução mamária.

“Uma em cada oito mulheres terá câncer de mama em sua vida. Nosso objetivo com a ‘Campanha O Poder do Rosa’, é contribuir para a recuperação dessas mulheres, pois acreditamos que a reconstrução vai muito além de uma intervenção cirúrgica e impacta diretamente no retorno das pacientes às suas vidas”, afirma Mariana Bonatto, diretora de Mercados Diretos – Latam, da Motiva® Implantes.