FCecon implanta serviço inédito de endoscopia oncológica de vias biliares e pâncreas

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) começou a executar o serviço endoscópico oncológico de vias biliares e realizou a primeira Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE), com foco em tumores de via biliar, pâncreas e vesícula. O primeiro paciente passou pelo procedimento na terça-feira (31/01), no Centro Cirúrgico da instituição, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

O diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão, destaca as melhorias realizadas no serviço de Endoscopia.

“É um grande avanço para a nossa Fundação Cecon fornecer este procedimento endoscópico aos nossos pacientes oncológicos. Estamos investindo e modernizando o serviço de Endoscopia para que os cânceres gastrointestinais sejam descobertos e tratados em sua fase inicial, aumentando as chances de cura, assim como ofertar tratamento paliativo endoscópico para os casos avançados”, disse Mourão.

Diagnóstico e tratamento

Com a realização do primeiro procedimento, a FCecon implanta o serviço de endoscopia oncológica de vias biliares, que será coordenado pelo médico endoscopista Lourenço Cândido, com vasta experiência na área.

A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica utiliza, simultaneamente, a endoscopia digestiva e imagens radiológicas para diagnosticar e tratar doenças associadas ao sistema biliopancreático.

Com o paciente sedado, é utilizado um duodenoscópio, que é inserido na boca e passa por diversos órgãos até chegar ao duodeno. Através da papila duodenal, o aparelho acessa as vias biliares do paciente.

“Esse procedimento tem como objetivo o tratamento de certas situações encontradas em tumores de via biliar, de pâncreas e de vesícula, situações essas que são o foco da implantação desse serviço na FCecon. Esse procedimento é realizado dentro do Centro Cirúrgico, com toda a estrutura do setor e com o apoio da radiologia”, explica Marcelo Tapajós, médico endoscopista e chefe do serviço de Endoscopia da Fundação.

Modernização

A FCecon também adquiriu um novo e avançado equipamento de endoscopia, com magnificação de imagem e cromoendoscopia, que resultam na melhoria da qualidade do exame e visualização pelo médico endoscopista. O equipamento realizará os exames de endoscopia digestiva alta e colonoscopia, e está previsto para chegar neste mês de fevereiro.

Serviço

Atualmente, o serviço de Endoscopia da FCecon oferta a endoscopia digestiva alta, colonoscopia, retossigmoidoscopia, cistoscopia e histeroscopia. A FCecon também realiza a broncoscopia.

Os procedimentos são necessários para diagnóstico, definição de tratamento e acompanhamento dos cânceres em diversas localizações, e são voltados a pacientes da FCecon.

