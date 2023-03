FCecon encerra projeto com Sírio-Libanês em cuidados paliativos, com novos protocolos

Após dez meses, foi encerrado, nesta terça-feira (28/02), o projeto em cuidados paliativos oferecido pelo Hospital Sírio-Libanês à Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). O objetivo principal da iniciativa é de melhoria de processos em cuidados paliativos gerais, por meio de capacitações e otimização de protocolos.

O Programa de Cuidados Paliativos no SUS – Atenção Hospitalar, Ambulatorial Especializada e Atenção Domiciliar é realizado em parceria com o Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional (Proadi/SUS).

A reunião para o encerramento do projeto ocorreu no auditório da FCecon, na terça-feira (28/02), com a participação da gerente de Hospitais e Articulação com as Fundações de Saúde, Grace Kelly Penafort, representando a SES-AM, e dos setores da FCecon de Gerência de Enfermagem, Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Serviço de Pronto-Atendimento, Ambulatório e Serviço de Navegação de Pacientes.

Iniciativa

Conforme a psicóloga do Hospital Sírio-Libanês, Catherine Conrado, o projeto visa promover a melhoria de processos em cuidados paliativos gerais, mediante capacitações e aprimoramento de protocolos.

Ao longo de dez meses, foram realizadas capacitações via Ensino a Distância (EaD) em cuidados paliativos para profissionais não paliativistas e um workshop, que contou com engajamento da equipe multiprofissional.

“Além dessas capacitações, desenvolvemos protocolos que se tornaram protocolos institucionalizados de controle de dor e de controle de dispneia, e acompanhamos dados em internações em UTI e pronto-socorro, e como é feito o serviço domiciliar ao paciente”, disse Catherine Conrado.

Serviços e conhecimento

A gerente de Enfermagem da FCecon, enfermeira Shirley Monteiro, destacou a disseminação e troca de conhecimento durante o projeto, que teve treinamentos aos servidores.

“O projeto representou um ganho aos profissionais da FCecon, com a troca de conhecimento com a equipe do Sírio-Libanês, especialmente para atendimento ao paciente em cuidados paliativos. É importante que dentro da instituição falemos a mesma linguagem, para benefício da assistência ao paciente”, disse Shirley.

O objetivo é alcançar a maior parte das unidades federativas e, em cada grupo de serviço (hospital, ambulatório e atenção domiciliar), implementar e melhorar processos em cuidados paliativos gerais. Os três serviços são oferecidos pela FCecon aos pacientes em cuidados paliativos.

FOTOS: Laís Pompeu/FCecon