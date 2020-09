FCecon compra ambulância e oferece mais conforto e segurança aos pacientes

A ambulância adquirida pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), garante mais conforto e segurança aos pacientes que fazem uso do serviço. Adquirido por R$ 194 mil, o veículo chegou à unidade de saúde nesta quarta-feira (02/09) e será liberado para utilização nos próximos dias.

A nova ambulância é um modelo Renault, suporte básico tipo B. O veículo de transporte é equipado com maca, extintor, sistema fixo e portátil de oxigênio, dentre outros equipamentos, sendo apto para transportar os pacientes da FCecon.

“Esse é um momento de muita alegria pra nossa Fundação. Nós estamos recebendo uma ambulância nova, tão necessária e tão importante para a mobilização de muitos pacientes nossos que, muitas vezes, não temos como levá-los para suas casas. Fomos agraciados com essa ambulância”, comemorou o diretor-presidente, mastologista Gerson Mourão.

Conforto e segurança – A FCecon tem em sua frota outra ambulância com cerca de sete anos de uso, por isso era necessário passar com frequência por serviço de manutenção. A chegada do novo veículo, adquirido com recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado estadual João Luiz Almeida, traz conforto e segurança aos pacientes que necessitarem de locomoção.

“Esta nova ambulância é resultado de toda uma programação realizada pela gestão da FCecon, no ano de 2019, em busca de melhorias para a assistência aos nossos pacientes. Agradecemos aos deputados estaduais que aportaram recursos, através de emendas, para que pudéssemos realizar estas melhorias na unidade”, afirma a diretora administrativo-financeira, Nilda Maria da Silva.

Segundo o gerente de Transportes da Fundação Cecon, Ronaldo Rodrigues, diariamente o setor realiza de seis a oito remoções de pacientes que recebem alta hospitalar e precisam ir para suas residências, em diferentes zonas da cidade. O serviço é voltado a pacientes carentes, debilitados e/ou acamados, que não possuem recursos financeiros para retornarem para casa e precisam do auxílio de uma ambulância.

Além do traslado para a casa dos pacientes, a ambulância da Fundação também faz o transporte dos pacientes internados para exames que são realizados fora do hospital.

