Fazenda da Esperança terá energia solar a partir de emenda de David Almeida

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSB), conseguiu aprovar junto ao Orçamento do Estado um recurso na ordem de R$ 200 mil para apoiar os trabalhos realizados pela Fazenda da Esperança, no Amazonas. Solicitado pelas lideranças do projeto, o recurso visa implantar o projeto de energia solar e reduzir custos de manutenção das casas de acolhimento da Fazenda da Esperança, localizada na BR-174, quilômetro 14, no ramal Cláudio Mesquita.

A emenda parlamentar impositiva ao Orçamento foi uma das 23 que o deputado aprovou na última sessão plenária do ano de 2018, ocorrida no dia 21 de dezembro. Ela vai atender um convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde (Susam) e a Fazenda Esperança para compra de gerador solar fotovoltaico de 97,54 KWP. Para o clima da Região Norte, esse equipamento tem a capacidade para gerar até 1340 kWh/mês, distribuídos por até 36 painéis solares.

O coordenador regional da instituição, padre Vinícius Gouveia, em encontro com o presidente da Casa Legislativa, deputado David Almeida, agradeceu o apoio que a Assembleia e os servidores têm prestado à instituição que, atende cerca de 250 pessoas em recuperação de dependência química do Estado.

Com 35 anos de experiência na recuperação de dependentes químicos, a Fazenda da Esperança no Brasil é uma comunidade terapêutica que regenera vidas e famílias. Ao todo, são 130 unidades espalhadas pelo mundo. Desse montante, 86 estão distribuídas pelo Brasil, enquanto as outras estão espalhadas em 22 países do mundo.

No Estado do Amazonas, o projeto conta com unidades ativas em três municípios. Em Manaus, a Fazenda da Esperança existe há 17 anos. A capital conta com duas unidades masculinas com 170 jovens atendidos e uma unidade feminina com 26 jovens. No interior, existe uma unidade em São Gabriel da Cachoeira com 50 jovens; uma unidade em Humaitá (inaugurada em setembro deste ano) que atende 15 jovens do sexo masculino. Os municípios de Maués, Tefé e Coari estão com as obras das unidades em andamento.