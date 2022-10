Fazenda 14: Ruivinha chora por deboche de Lucas: “Me humilhou”

Ruivinha de Marte se sentiu mal e chorou após as provocações de Lucas Santos na manhã desta quinta-feira (20) em “A Fazenda“. Com o chapéu do Fazendeiro, o ex-Carrossel debochou da influencer ao delegar as tarefas e ressaltou que ela ficaria com a vaca e o touro para ‘aprender a contar’ que uma hora tem 60 minutos.

Ao delegar as tarefas, o ex-Carrossel debochou de Ruivinha ao colocá-la na vaca e no touro. “Quem sabe assim aprende a contar“, disse. Ele ainda insinuou que ela poderia escolher alguém para acompanhar, mas após a influencer escolher um nome o ator riu e colocou Deborah Albuquerque.

Logo após a discussão, já era hora de cumprir a função e tratar dos animais. Ruivinha começou a chorar. “Idiota! Que imbecil ele é”, disse.

