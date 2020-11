Farmácia satélite gera economia para o SPA Joventina Dias

Desde a implantação de farmácia satélite, o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, na zona oeste, já economizou R$ 40 mil com a dispensação segura de medicamentos disponíveis para a assistência rápida aos pacientes atendidos na unidade.

O projeto foi implantado pela farmacêutica responsável, Jorlana Catrine Corrêa Ferreira, que percebeu a necessidade de descentralizar o estoque de medicamentos da unidade e ampliar o horário de funcionamento para atender os pacientes internados.

“Quando eu cheguei na unidade vi a necessidade da implantação da farmácia satélite, porque nós tínhamos apenas um depósito, que era responsável por tudo, por receber o medicamento, por estocar, por dispensar e, então, visando a maior praticidade de dispensação de medicamentos, eu elaborei um projeto com todos os pontos favoráveis e recebi a aprovação da direção”, conta.

Entre os pontos favoráveis apontados pela farmacêutica está a economia e controle maior de estoque de medicamentos. Segundo ela, a farmácia satélite retirou dos setores pequenos estoques que aumentavam o risco de perdas de medicamentos, seja pela validade ou pelo extravio.

Outro ponto positivo gerado na unidade com a implantação do projeto foi a segurança do paciente. No novo modelo, é dispensado para o paciente apenas a quantidade exata de medicamentos prescritos.

A farmácia funciona 24 horas, garantindo a assistência farmacêutica aos pacientes internados na unidade, melhorando a logística ao facilitar o controle de estoque e agilizar a administração de medicamentos de emergência. Com isso, há uma redução na circulação de materiais contaminados pelo SPA.

“Antes da implantação da farmácia o funcionamento era de 7h até às 19h, ou seja, havia aí uma lacuna no turno noturno, onde a dispensação do medicamento era feita conforme supostas saídas. Hoje não temos problemas quanto à assistência dos nossos pacientes, por exemplo, a farmácia funciona 24 horas” explicou a Jorleana.

Economia e organização – De acordo com a diretora do SPA, Elcinei Sampaio, com a implantação da farmácia satélite, a unidade ganhou na economia, organização, controle de desperdício e controle das saídas e entradas de medicamentos.

“Nós conseguimos separar a Central de Assistência Farmacêutica (CAF) da farmácia e com isso tivemos um salto grande para o Joventina. Hoje temos um maior controle da dispensação de medicamentos, porque temos no estoque apenas medicamentos e insumos suficientes para a unidade funcionar, sem acumular material desnecessário que poderiam ser utilizados em outras unidades”, destaca.

A unidade – O SPA Joventina Dias, localizado no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus, é referência para bairros adjacentes como São Jorge e Santo Agostinho, além de atender a população de municípios do entorno, como Manacapuru e Iranduba, nas ocorrências de emergência de média complexidade.

Entre os tipos de atendimentos comuns na unidade estão as viroses, ferimentos por arma de fogo e arma branca, acidentes domésticos, entre outros.

Em média, a unidade atende entre 400 e 500 pacientes por dia. Durante o período sazonal de síndromes gripais o número de atendimento aumenta para até 700 pacientes assistidos no SPA.

Fotos: Divulgação/ SES-AM