FARMÁCIA SANTA RITA ENCERRA SUAS ATIVIDADES EM HUMAITÁ

Após 50 anos de funcionamento a Farmácia Santa Rita anuncia o encerramento de suas atividades.

Nossa homenagem especial ao proprietário José de Lima Freire (ZÉ QUITOLA) que foi o socorro imediato de milhares de humaitaenses que como eu tiveram a honra em poder dizer, que pude comprar remédio na Farmácia do Quitola.

José de Lima Freire criou todos os seus filhos, e deu conta também de formar todos com nível superior.

Sempre alerta e disponível ao atendimento, por dezenas e dezenas de anos, desde as 05 da manhã, José Quitola foi figura marcante no mercadão municipal onde sempre manteve sua simplicidade e simpatia com os amigos e todos os seus clientes. Torcedor assíduo do futebol humaitaense José Quitola sempre teve cadeira cativa em nosso estádio de futebol, onde junto com os saudosos Manoel Girador, Francisco Tabajara, Generoso, Luly Chíxaro enfim…

Patriarca de familia numerosa sempre foi adepto da fartura e teve como lema principal, “onde come um come todos!”

Me sinto honrado em poder dizer que toda minha família, é amiga e foram clientes deste grande empresário, que Deus abençoa e continuará abençoando sempre com saúde e vida longa.

O dia é triste para ele, é triste para toda minha cidade, mas todos nos seres humanos, temos limites, e para seu Zé Quitola o esquecimento, a hora de parar de trabalhar chegou!

“PARABÉNS ZÉ QUITOLA! PARABÉNS A TODA SUA FAMÍLIA, VOCÊ É UM ORGULHO PARA TODOS NÓS”