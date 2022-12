Fapeam e Cetam divulgam resultado final do Programa de Educação Profissional e Tecnológica

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), anunciou na tarde desta quarta-feira (07/12) o resultado final do Programa Educação Profissional e Tecnológica (Proept), Edital Nº 015/2022. Um total de 14 propostas foram aprovadas na iniciativa inédita.

Lançado no mês de junho, o principal objetivo do programa é apoiar pesquisa aplicada voltada para a promoção de produtos, processos e serviços, do ponto de vista científico e tecnológico, que possam promover a educação profissional e tecnológica.

A diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva, destacou as importantes fases de seleção do edital que abrange desde a submissão com avaliação de enquadramento das propostas à avaliação de mérito realizada por um comitê de especialistas.

“Hoje é um dia importante, porque viemos de um longo processo, de muito trabalho e eu tenho certeza também de muita expectativa por parte dos que concorreram, para que nós possamos anunciar o resultado do Edital nº 015/2022. Agradeço ao Governo do Amazonas e também ao Cetam pela parceria. Parabenizo a todos que submeteram propostas e obtiveram êxito”, comemorou.

Para o diretor do Cetam, José Augusto de Melo Neto, o Centro cumpre o seu papel como instituição de formação de recursos humanos para a inovação e tecnologia, e os projetos aprovados vão contribuir para a educação profissional e tecnológica.

“Nós lançamos o Edital, em parceria com a Fapeam, o qual selecionou 14 projetos de pesquisa sobre a educação profissional e tecnológica, e apoia a empregabilidade no estado do Amazonas”, disse.

Confira o resultado em: http://www.fapeam.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/12/Resultado-Final-PROEPT4.pdf

FOTO: Érico Xavier/Fapeam