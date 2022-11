Fapeam/CNPq: Prazo para inscrição do Programa de Fixação de Jovens Doutores encerra na segunda-feira

Termina na segunda-feira (07/11), às 17h, o prazo para a submissão de propostas da Chamada FAP/CNPq, Nº 003/2022, do Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil, disponibilizada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Os interessados devem submeter as inscrições de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e de inovação por meio da plataforma SigFapeam, no site www.fapeam.am.gov.br

Podem participar da chamada os pesquisadores que possuam título de doutor, tenham vínculo celetista ou estatutário com a instituição de execução do projeto, residam no estado do Amazonas e estejam com cadastro atualizado no banco de pesquisadores da Fapeam (SigFapeam).

A chamada visa apoiar projetos de pesquisa que buscam contribuir, significativamente, para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do país, por meio da concessão de bolsas e auxílio à pesquisa para jovens doutores em todas as áreas do conhecimento.

Investimento

As propostas aprovadas serão apoiadas com bolsa e auxílio-pesquisa, em nome do proponente, mediante assinatura de Termo de Outorga. Conforme a chamada, serão concedidas bolsas de Pós-Doutorado Júnior (PDJ) e Pós-Doutorado Empresarial (PDI) pelo período de 24 meses, sob responsabilidade do CNPq, e auxílio à pesquisa de até R$ 50 mil, sob responsabilidade da Fapeam.

Os recursos financeiros são advindos do Acordo de Cooperação Técnica entre Fapeam e CNPq, no valor global de R$ 4,5 milhões, dos quais R$ 3 milhões do CNPq para pagamento de bolsas PDJ e PDI, diretamente aos bolsistas; e R$ 1,5 milhão da Fapeam para pagamento de auxílio à pesquisa, provenientes do Tesouro do Estado do Amazonas.

Resultado final

De acordo com o cronograma da chamada, o resultado final dos aprovados, após homologação do CNPq e do Conselho Diretor da Fapeam, bem como o início da contratação das propostas, vai ocorrer a partir de dezembro deste ano.

FOTO: Érico Xavier/Fapeam