FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO DEVEM FICAR ATENTAS À MUDANÇA IMPORTANTE

Com a mudança de ano, o sistema financeiro brasileiro deve passar por algumas mudanças, como o aumento no salário mínimo. Além disso, programas assistenciais do governo devem passar por um processo de verificação maior. Nesta publicação, informamos a respeito das mudanças no Cadastro Único (CadÚnico).

O Cadastro Único (CadÚnico) é o registro federal que auxilia o Governo na obtenção de informações sobre famílias em situação de vulnerabilidade social. Para participar dos benefícios disponíveis pelo Governo, o beneficiário precisa ter o registro no CadÚnico. Em caso de não atualização, as famílias podem ter seus benefícios bloqueados.

A partir do aumento do salário mínimo, passando de R$ 1.212 para R$ 1.320, algumas condições irão mudar no cadastro do programa. Os seguintes valores deverão ser analisados:

Renda mensal per capita atualizou, agora R$ 660 corresponde a meio salário mínimo;

Renda mensal familiar atualizou para até 3 salários mínimos, totalizando R$ 3.690

Para realizar a análise de sua situação cadastral do CadÚnico, o usuário pode acessar:

Por meio do aplicativo, disponível para Android e IOS;

Pelo site;

Presencialmente em qualquer CRAS.

É necessário a apresentação de um documento oficial com foto por parte do Responsável Familiar (RF). Somente famílias indígenas ou quilombolas são dispensadas dessa obrigatoriedade e podem apresentar qualquer documento.

Atualização do CadÚnico

O procedimento de atualização do Cadastro Único pode ser realizado em uma unidade Centro de Referência em Assistência Social. Caso o beneficiário não faça a atualização dos seus dados, seus benefícios podem ser bloqueados e até cancelados pela plataforma.

Em 2023, o processo para receber o Bolsa Família também necessita da inscrição no CadÚnico. Dessa forma, é importante estar com os dados atualizados para não serem surpreendidos negativamente.