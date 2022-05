Família real publica fotos da princesa Charlotte para marcar 7 anos da filha de William e Kate

Três novas fotografias da princesa Charlotte, filha de William e Kate, foram divulgadas para marcar seu sétimo aniversário nesta segunda-feira (2/5).

As fotos foram tiradas por sua mãe, Kate, a duquesa de Cambridge, em Norfolk, na Inglaterra, neste fim de semana.

Elas retratam a princesa sorridente, sentada entre flores de jacinto-selvagem e, em uma foto, abraçando sua cocker spaniel de estimação, Orla.

Ela é a quarta na linha de sucessão ao trono e a única filha de Kate e do duque de Cambridge, William, também pais do príncipe George e do príncipe Louis.

Charlotte nasceu na maternidade privada Lindo Wing do St Mary’s Hospital em Paddington, no centro de Londres, em 2 de maio de 2015, pesando 3,7 kg.

Sua mãe, Kate, é fotógrafa amadora e patrona da Royal Photographic Society (RPS), uma das mais antigas sociedades fotográficas do mundo.

Suas fotos são divulgadas regularmente para marcar os aniversários de seus filhos.