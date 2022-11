Faltam dois dias para o inicio da COPA DO MUNDO DO CATAR

Nossa torcida para a jovem seleção brasileira de futebol que, embora não seja tão ovacionada como em outras edições passadas mas posso afirmar que esta equipe tem grande oportunidade para surpreender o mundo com raça e bom futebol!

ACRÍTICA DE HUMAITÁ

A abertura está prevista para começar às 12h (de Brasília) do dia 20 de novembro. Tradicionalmente, o evento ocorre antes da primeira partida da Copa do Mundo. A princípio, ocorreria no dia 21 de novembro, mas a organização do torneio mudou para o dia 20 de novembro, junto com o duelo entre Catar e Equador.