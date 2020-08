Falso médico em Humaita é preso. Secretaria de Saúde esclarece em NOTA OFICIAL

Nossa equipe de reportagem registrou um fato inusitado nesta manhã de sábado em Humaitá. Recebemos a informação de que um suposto medico havia sido preso e que estaria no 8°DIP para ser autuado pelo delegado de plantão pelos crimes de falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina.

A repercussão foi imediata, tentamos contato com o delegado porém o mesmo disse que, qualquer informação sobre o fato só seria disponibilizado pela assessoria de comunicação da policia civil em Manaus.

Tentamos contato com o secretario de saúde Cleomar Scandolara, mas o mesmo estava no interior na Comunidade de Muanense, e somente durante a tarde estaria em nossa cidade. Então divulgamos vídeo reportagem, e agora durante a tarde a secretaria de saude (SEMSA) enviou NOTA OFICIAL ESCLARECENDO O FATO. Veja logo abaixo. Informamos que, mesmo diante da nota acompanharemos as informações da Polícia Civil em Manaus.