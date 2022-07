Falhas no app do Santander desde a manhã desta segunda “Clientes relatam”

Clientes do banco foram às redes sociais para relatarem problemas de acesso e de conclusão de operações bancárias.

Os canais de atendimento digital do banco Santander apresentam falhas desde a manhã desta segunda-feira (25). Clientes do banco foram às redes sociais para relatarem problemas de acesso e de conclusão de operações bancárias. (veja os tweets abaixo)

O banco foi procurado pelo g1 e a explicação será publicada assim que houver resposta. No retorno aos clientes em sua conta oficial do Twitter, o Santander diz que identificou uma “intermitência” nos canais e já está trabalhando para regularização.

O site DownDetector, que monitora reclamações de operações digitais, mostra que a instabilidade dos canais do Santander acontece desde as 10h, com um pico de notificações por volta das 11h30. A principal queixa é contra o funcionamento correto do aplicativo para celular.