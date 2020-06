Falhas de operadoras parceiras deixam clientes GCTelecom sem acesso

A cidade de Humaita AM e a região sul do estado, não tinha Internet de alta velocidade até meados de 2019, mas, a luta constante em buscar operadoras para atender nossa região com rede de fibra optica, e assim conectar a sua rede, fizeram com que o Grupo Curumim de Telecomunicações, buscasse parceiros ao seus projetos. Em viagens a grandes centros do país a direção da empresa conseguiu parceria internacional com a empresa de telecomunicações *Telecom Italia Sparkle*, o sinal ofertado aos nossos clientes são através desta parceria nacional da Operadora Tim, que chega até a rede GCTelecom.

*PROBLEMAS*

Junto com a sonhada interface de 10 Gigabites de banda, vireram os desafios, pois, a chegada do link no Brasil vindo do pacifico, até sua sede na cidade de Barueri SP. E de lá a Humaita, os dados vem através da rede nacional Tim e seus parceiros.

Mesmo com a chamada *”dupla abordagem”* que na teoria passariam por rotas distintas que tem apresentado constantes rompimentos em sua rede de fibra ao longo de todos os trajetos, ocasionando queda do sinal na rede GC TELECOM, deixando seus clientes e parceiros de negócio na mão.

De acordo com a direção da empresa fornecedora do link de dados, as medidas para a contratação de novos links alternativos ja foram tomadas e aguardam para o final de julho a ativação dos mesmos.

De acordo com a empresa a TI Sparkle, já está viabilizando novas rotas alternativas para que seus serviços não voltem a ser interrompidos facilmente, e que já trabalha na correção desta medidas a serem aplicadas até o final do mês de julho. A empresa esta com seu quadro técnico empenhado na solução e restabelecimento de seus serviços, para restabelecer a conexão de dados dos servidores parceiros, a como é o caso do Grupo GC TELECOM.

A GC TELECOM esclarece aos seus clientes que aguarda restabelecimento de dados a qualquer momento. E que todas as medidas possíveis já foram tomas pela empresa.

*ASSESSORIA GC TELECOM*