Facção Revolucionários do Amazonas é desarticulado pela polícia em Manaus

Ação em conjunto das polícias Militar e Civil no bairro Colônia Antônio Aleixo terminou com dez criminosos presos em flagrante com drogas, armas, coletes, além de munições de vários cablibres e explosivos de fabricação caseira

As polícias Militar e Civil desarticularam o “quartel general” da facção criminosa Revolucionários do Amazonas (RDA), que funcionava em uma casa na rua 28 de Julho, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. No local, dez criminosos foram presos em flagrante com drogas, armas de fogo, coletes a prova de bala, tornozeleiras rompidas, munições de calibres diversos e explosivos de fabricação caseira.

“O local era um uma espécie de um ‘bunker’, pois parte das armas e explosivos estavam enterrados”, comparou o comandante da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), capitão Thiago Dantas, que comandou a ação policial.

