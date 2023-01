Um vídeo que circula nas redes sociais nessa segunda-feira (02) mostra o momento em que um jovem, que não teve o nome divulgado, é atropelado enquanto dançava Anitta no meio da rua. O caso aconteceu no Equador no dia 31 de dezembro de 2022.

Nas imagens, é possível ver que o jovem estava na companhia de uma amiga quando o pior aconteceu. Ambos inventaram de dançar no meio da rua e pararam um carro para isso.

O rapaz, reproduzindo a coreografia da música Envolver, se deitou no chão e começou a rebolar. Neste momento, ele foi brutalmente atropelado e por sorte não morreu.

O motorista fugiu do local e não prestou socorro a vítima.

Veja o vídeo:

Fã de Anitta vai rebolar no meio da rua e acaba atropelado; Veja o vídeo⬇️ pic.twitter.com/Uqc8HfPsRP — Portal SGC (@portalsgc_) January 3, 2023

Fonte: sgc.com.br