Expopin amplia conhecimento com palestras para produtores rurais e estudantes

Agricultores, pecuaristas, piscicultores e estudantes do segmento rural, entre outros, participaram de cursos, palestras e debates realizados durante a 36ª Exposição Agropecuária de Parintins (Expopin). O evento é apoiado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), em parceria com a Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP) e prefeitura do município (a 369 quilômetros de Manaus). A programação geral da Exposição se encerra neste domingo (27/11).

O auditório do Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza, sediou diversas palestras relacionadas ao setor, com a participação de renomados técnicos da Sepror, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Idam) e demais instituições.

A formanda em zootecnia pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Leana Azevedo, foi uma das participantes das palestras e destacou a iniciativa. “Como público, eu pude perceber que as palestras, as capacitações que estão acontecendo são muito importantes não só para mim como estudante, que estou me formando, entrando no mercado de trabalho, mas também para os produtores. É uma oportunidade única de estarmos nos atualizando no mercado e no campo sobre as novas técnicas, do que pode ser usado e do que pode ser aproveitado na nossa região”, destacou.

Entre os principais temas que a Sepror e o Idam promoveram destacam-se Tecnologia para o Cultivo da Mandioca no Estado do Amazonas; Combate e Prevenção ao Desperdício e a Perda de Alimentos; Garantia Safra; Pecuária Intensiva; Melhoramento Genético Bovídeas; Produção de Mudas; e Boas Práticas de Criação de Aves de Corte e Postura e Manejo de Pirarucu, entre outros. A Adaf promoveu também as palestras sobre adesão ao Serviço de Inspeção Estadual (SIE), concessão ao Selo Arte e requerimento para realização de eventos agropecuários

A programação de cursos e palestras iniciou na quarta-feira (24/11) e foi encerrada neste sábado (26/11). As capacitações foram coordenadas pela Sepror, em parceria com a organização da Exposição.

“O objetivo principal das palestras é justamente para incrementar conhecimento para estudantes e produtores rurais. As palestras vieram com ganho de público ao longo desses anos e, acredito que este ano é de maior público. Todas as palestras lotadas. Isso mostra que está dando certo cada vez mais, a parceria da APP e da Sepror vem dando resultado”, destacou Telo Pinto, presidente da Associação de Pecuaristas de Parintins.

FOTOS: Deyserreen Costa/Sepror