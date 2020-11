Expoagro movimenta R$ 15 milhões em negócios, alta de 41%

Evento contou com um rebanho geral de 2 mil animais, 120 estandes e vendeu seus produtos a criadores de 18 estados do País

A Exposição Agropecuária de Produtos e Derivados de Alagoas (Expoagro-AL), encerrada no domingo (1º), no Parque da Pecuária, faturou R$ 15 milhões com as vendas de mais de 1,2 mil animais entre bovinos, equinos e ovinos. O montante, segundo a Associação dos Criadores de Alagoas (ACA), representa o crescimento de 41% em volume de negócios realizados em 2019.

O evento contou com um rebanho geral de 2 mil animais, 120 estandes e vendeu seus produtos a criadores de 18 estados da federação. Consolidada como um dos principais centros de negócios da raça do Nordeste, a Expoagro realizou seus leilões em formato virtual e foi uma das primeiras feiras agropecuárias a promover atividades técnicas, como julgamentos e exposição das raças após a pandemia.

O calendário de remates reuniu os leilões Mega Touros, Varrela Reprodutores, Nelore Barros Correia, Nelore Santa Catarina, Nelore Positivo, Maceió Horse´s Show, Nacional Ovinos Santa Inês e Mais Leite. De acordo com o presidente da ACA, Domicio Silva, a edição de 70 anos atendeu as expectativas do mercado digital do agronegócio.

“O evento se superou, cresceu e se reinventou, trazendo os leilões padrão de qualidade genética e variabilidade. O balanço é bem positivo, com todos os remates superando todas as médias do ano passado, batendo recorde de movimentação, com vendas para todo o Nordeste e alguns deles vendendo para o Sudeste e Centro-Oeste. A edição nos impressionou e surpreendeu, mostrou que nem tudo ficou perdido e, ainda, dá para aproveitar esse final de ano”, enfatizou.

Em exposição no Parque da Pecuária, a Associação dos Criadores contabilizou 400 ovinos, 170 equinos, 500 bovinos e 70 pequenos animais. Os julgamentos apresentaram os melhores ovinos deste ano, durante a Expo Brasil, – Nacional do Santa Inês, além dos bovinos nelore, gir leiteiro, girolando e os equinos mangalarga. Segundo o presidente da Agreste Leilões, Rodrigo Loureiro, cerca de 300 criadores marcaram presença, dentre as atividades virtuais e presenciais.

“Foi um ano muito forte, de crescimento e salto qualitativo de genética. Tivemos o Brasil inteiro conectado ao evento, e isso mostra que os criadores de Alagoas estão no caminho certo. A Expoagro é evento que só faz fortalecer o setor, que vem demonstrando pujança do agro e provando ao mundo que o Brasil é um produtor promisso de proteína e grãos. Sem dúvida, essa é a exposição mais completa e a maior dos últimos anos, tanto em número de animais quanto em qualidade técnica. Essa pode ser a abertura para um novo momento. O criador alagoano sai na frente, pois se mostrou versátil e preparado”, afirmou.

SHOWS

Os tradicionais shows ficaram de fora da edição, mas as famílias puderam curtir as atrações, seguindo as regras do protocolo sanitário do evento, que exigiu o uso obrigatório de máscara, distanciamento, aferição de temperatura, além da higienização com álcool em gel. O evento sofreu uma limitação em suas atividades e registrou um público de 20 mil pessoas.

“Uma Exposição diferente, difícil de ser realizada, cumprindo todos esses protocolos, mas que nos surpreendeu na participação do público. As pessoas respeitaram e não tivemos problema nenhum”, comemorou Domício Silva. A Expoagro/AL contou com apoio da Organização Arnon de Mello (OAM) e os parceiros Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Alagoas, Governo de Alagoas, Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Federação da Agricultura e Pecuária de Alagoas (Faeal).

Fonte: Globo