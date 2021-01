EXPLOSÃO: Amazonas notifica quase dois mil novos casos da Covid e 30 mortes nas últimas 24 horas

O Amazonas notificou mais 1.928 casos do novo coronavírus, um recorde novas contaminações, nesta terça-feira, 5, segundo boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). Com isso, sobe para 204.900 o total de infectados pelo vírus no Estado.

Ainda de acordo o boletim, foram confirmados 46 óbitos por Covid-19, sendo 30 ocorridos na segunda-feira, 4, e 16 encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.414 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira, foram registrados 29 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta, ainda, que 25.576 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de Saúde, o que corresponde a 12,48% dos casos confirmados ativos.

Em cumprimento à decisão judicial no processo nº 0600056-61.2021.8.04.0001, a partir desta edição do boletim, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) divulga as informações relativas à ocupação de leitos na capital e no interior.

Ao todo, 13 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Amaturá, Atalaia do Norte, Envira, Itamarati, Japurá, Manicoré, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Tapauá e Tonantins.

Rede de assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 1.106 pacientes internados, sendo 738 em leitos (271 na rede privada e 467 na rede pública), 349 em UTI (134 na rede privada e 215 na rede pública) e 19 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há, ainda, outros 468 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 376 estão em leitos clínicos (160 na rede privada e 216 na rede pública), 73 estão em UTI (57 na rede privada e 16 na rede pública) e 19 em sala vermelha.

Municípios

Dos 204.900 casos confirmados no Amazonas, até esta terça-feira, 84.310 são de Manaus (41,15%) e 120.590 do interior do Estado (58,85%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (8.378); Parintins (7.294); Tefé (5.099); São Gabriel da Cachoeira (5.052); Humaitá (4.761); Manacapuru (4.621); Presidente Figueiredo (3.970); Lábrea (3.898); Carauari (3.797); Iranduba (3.380); Barcelos (3.072); Itacoatiara (2.949); Ipixuna (2.770); Eirunepé (2.755); Santa Isabel do Rio Negro (2.359); Maués (2.345); Careiro (2.332); Rio Preto da Eva (2.243); Tabatinga (2.134); São Paulo de Olivença (2.133); Boca do Acre (2.068); Benjamin Constant (1.827); Itapiranga (1.720); Manicoré (1.701); Nova Olinda do Norte (1.693); Autazes (1.659); Atalaia do Norte (1.635); Alvarães (1.627); Pauini (1.584); Urucurituba (1.518); Barreirinha (1.515); Santo Antônio do Içá (1.352); Tapauá (1.333); Anori (1.328); Anamã (1.299); Fonte Boa (1.206); Maraã (1.198); Novo Airão (1.183); Beruri (1.148); Uarini (1.091); Envira (1.039); Amaturá (1.035); Guajará (1.002); Nhamundá (974); Borba (971); Urucará (954); Novo Aripuanã (883); Silves (814); Canutama (799); Manaquiri (764); São Sebastião do Uatumã (742); Tonantins (716); Jutaí (624); Itamarati (608); Boa Vista do Ramos (606); Japurá (594); Juruá (591); Apuí (541); Careiro da Várzea (464); Codajás (423) e Caapiranga (419).

Mortes

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 3.478 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.936.

A lista inclui: Manacapuru (174); Parintins (164); Coari (141); Tefé (108); Itacoatiara (99); Tabatinga (88); Humaitá (84); Iranduba (60); São Gabriel da Cachoeira (59); Maués (50); Benjamin Constant (46); Lábrea (46); Presidente Figueiredo (42); Autazes (40); Manicoré (36); São Paulo de Olivença (32); Nova Olinda do Norte (30); Barcelos (29); Borba (29); Santo Antônio do Içá (29); Barreirinha (27); Careiro (26); Alvarães (25); Rio Preto da Eva (25); Carauari (23); Manaquiri (23); Fonte Boa (22); Santa Isabel do Rio Negro (22); Anori (21); Tonantins (21); Boca do Acre (18); Jutaí (18); Nhamundá (17); Guajará (16); Novo Aripuanã (16); Urucará (16); Itapiranga (15); Beruri (14); Uarini (14); Eirunepé (12); Ipixuna (12); Novo Airão (12); Urucurituba (11); Amaturá (10); Codajás (10); Pauini (10); Tapauá (10); Caapiranga (9); Apuí (8); Juruá (8); São Sebastião do Uatumã (8); Silves (8); Boa Vista do Ramos (7); Itamarati (7); Maraã (7); Canutama (6); Careiro da Várzea (6); Atalaia do Norte (5); Envira (2); Japurá (2) e Anamã (1).

Da Redação O Poder

Com informações da FVS-AM