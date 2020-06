A Polícia Federal realiza operação na manhã desta quarta-feira, dia 10, na zona leste de Manaus.

A investigação apura suposto esquema de exploração ilegal de madeira e ouro oriundas de áreas de proteção ambiental no interior do Amazonas e Roraima. Agentes da Policia Federal ainda estão nas ruas realizando buscas e apreensão em vários endereços da capital. Mais informações a qualquer momento aqui no seu plantão de notícias do portal Acrítica de Humaitá.

FONTE: PORTAL DO HOLANDA