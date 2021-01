Exército diz que não montou hospital de campanha em Manaus

O Exército Brasileiro acabou de afirmar que não está montando hospital de campanha na cidade de Manaus.

O que está sendo feita é uma ampliação da capacidade da unidade hospitalar usada exclusivamente para o público interno.

“Trata-se de um núcleo de apoio de saúde com quatro leitos de UTI destinados a aumentar a capacidade de terapia intensiva do hospital de area de Manaus, haja vista que a unidade atingiu a capacidade dos seus leitos de UTI”, afirma nota divulgada pela assessoria de imprensa do Exército Brasileiro.