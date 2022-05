EXECUTIVO GERAL DO GRUPO TV LAR ANUNCIA INAUGURAÇÃO DE SUA LOJA EM HUMAITÁ

Em visita ao município de Humaitá, o gerente geral do grupo TV LAR, Antonio Azevedo esteve hoje no gabinete do prefeito Dedei Lobo em companhia do Presidente da CDL/HUMAITÁ Euclides Dobri Junior.

O prefeito do município agradeceu a visita dizendo que a TV LAR será um marco em sua cidade, pois o grupo faz história ao apostar alto na maior cidade do sul do Amazonas.

Antonio Azevedo disse que, a Loja de Humaitá é a maior do interior do estado e que vai inaugurar no dia 17 de junho deste ano. Sua empresa terá vendas e assistência técnica da YAMAHA com todo o suporte oferecido no seguimento náutico e de motocicletas.

O grupo TV LAR vai gerar 40 empregos diretos nos primeiros meses podendo ampliar ainda mais com o passar dos anos.

Nossa equipe de reportagem entrevistou o empresário executivo com exclusividade, para manter você, muito bem informado.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ