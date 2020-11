EXCLUSIVO – PREFEITO DE HUMAITÁ RESPONDE AO DEPUTADO SERAFIM CORREIA

Após divulgar amplamente relação de municípios inadimplentes com o CAUC destacando Humaitá e as declarações do candidato eleito Dedei Lobo, o gestor humaitaense veio a nossa redação esclarecer os fatos e a verdadeira intenção de Serafim Correia com o município.

O prefeito apresentou todas as certidões negativas, necessárias para firmar convênios com o governo federal e estadual com datas atualizadas, portanto, mostrando que, tudo esta absolutamente correto.

As cópias das declarações serão divulgadas aqui em nosso canal de informação para que todos possam tomar conhecimento de tudo.

*O vídeo, a reportagem completa, estará disponível a todos, após as 05h00 da manhã deste dia 26/11/2020.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*