Ex-prefeito de Manicoré esclarece dívida deixada e diz que, “Quem ganha eleição tem liberdade de governar!”

O ex-prefeito de Manicoré enviou texto a nossa redação se reportando sobre alguns questionamentos, divulgados em rede social sobre sua gestão, Sabá Medeiros tem amplo direito de respostas por qualquer reportagem que mencione seu nome, e nós do Acrítica de Humaitá, após entrarmos em contato com o Ex-gestor sobre algumas acusações, recebemos declaração a qual postamos na íntegra logo a seguir.

“Tenho uma a filosofia política de quem ganha uma eleição tem que ter a liberdade para governar, por isso até a presente data não fiz nenhuma postagem, mas algumas coisas vêm ocorrendo que merece uma atenção especial, primeiro publicaram que eu tinha dado cheque sem fundo, isso não é verdadeiro, pois em todas as contas que dei cheques ficaram saldos para ser descontado, caso seja preciso posso publicar os saldos”. Declarou o ex-prefeito.

Sabá Medeiros disse ainda: “Me deparo também com uma publicação sobre o débito da SEMSA, informo que tivemos em 2020 um ano atípico com a pandemia do coronavirus, onde fizemos de tudo para que não tivéssemos grandes perdas, mas mesmo passando por muitas dificuldades, como diminuição em aproximadamente 2 milhões do FUNDEB, sequestro da conta da prefeitura pela justiça de 1 milhão e 300 mil reais no final do ano, do processo da dona Marilu do acidente do saudoso Picolé, que vinha tramitando a mais 17 anos, também não pagamos alguns débitos por falta de internet nos dias 29 e 30, e por parte do recurso do FTI que só chegaram no último dia, por isso deixamos nas contas do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE mais 1 milhão e 100 mil reais para custear algumas despesas pendentes, fora recursos de investimentos”. Declarou o ex-prefeito.

Sabá Medeiros concluiu suas palavras: “Claro que com todas as dificuldades não podemos deixar tudo redondo, mas tenho certeza que tivemos muitos ganhos na saúde, quanto a empresa Gama e Brandão, contratamos de acordo com o projeto aprovado na Câmara, o qual consideramos que foi um órgão que ajudou muito a combater estas dificuldades principalmente a da pandemia”. Encerrou suas palavras.

