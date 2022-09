Ex-lutador diz que UFC errou ao marcar última luta de José Aldo contra Merab Dvalishvili

Ex-lutador e atual comentarista, Brendan Schaub acredita que o UFC poderia ter lidado melhor com a aposentadoria de José Aldo. Ao avaliar a despedida do brasileiro, o norte-americano acredita que o ‘Campeão do Povo’ não precisava ter enfrentado Merab Dvalishvili antes de garantir a última luta pelo cinturão dos pesos galos (até 61,2kg.).

“Acho que a aposentadoria é, provavelmente, a melhor jogada. Ele é um cara que luta por títulos. Teve uma fase difícil em 2019 e 2020. Ele perdeu para Volkanovski, Marlon Moraes e Petr Yan. Então, ele consegue uma sequência de três vitórias consecutivas. Ele vence Chito (Marlon Vera), Pedro Munhoz e Rob Font. E sua equipe o f**** com aquela luta diante do Merab”, disse Schaub em seu programa ‘Schaub Show’.

Brendan ainda destaca o ‘gerenciamento de carreira’ na reta final como culpado por Aldo não ter conseguido uma nova chance pelo título e, assim, terminar sua trajetória em disputa pelo ‘ouro’ da organização. Ele acredita que o brasileiro poderia ter esperado por outra oportunidade, sem que se fizesse necessária mais uma apresentação.

“Havia o ‘personagem’ Merab (Dvalishvili), que é apenas um pesadelo de um confronto para ele. Ele poderia ter esperado, provavelmente, para conseguir uma chance pelo título. Eles o teriam mandado para o lado certo. Preferiria muito José Aldo lutando pelo título e depois se aposentando”, concluiu o comentarista.

Profissional desde 2004, José Aldo teve uma história que ficará marcada como uma das mais vitoriosas da história do MMA. O ‘Campeão do Povo’, que se aposentou após perder para Merab Dvalishvili por pontos, é o lutador com mais defesas de título dos pesos penas (até 65,7kg.) e chegou a disputar o cinturão dos pesos galos (até 61,2kg.). Ele encerrou sua carreira aos 36 anos, com um cartel de 31 resultados positivos e oito negativos.

Fonte: Super Lutas