Ex-lateral do Grêmio se envolve em acidente; mulher do jogador morre

Neuton Picolli, ex-lateral do Grêmio, se envolveu em um acidente de carro na última terça-feira (11). A colisão ocorreu na BR-153, entre os municípios de Severiano de Almeida e Três Arroios, no Rio Grande do Sul, e resultou na morte de Mariah Assoni Santin, mulher do atleta.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a morte é em decorrência de um choque frontal entre uma caminhonete e um caminhão.

Chovia no momento do acidente. Neuton perdeu o controle do carro e se chocou com um caminhão que vinha em sentido contrário.

O Corpo de Bombeiros levou Neuton para o Hospital de Caridade em Erechim. O atleta de 32 anos não sofreu ferimentos graves.

Com informações da assessoria*