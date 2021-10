Ex-jogador do Palmeiras e Flamengo morre vítima de AVC em Minas Gerais

O Palmeiras está de luto. Morreu na noite do último sábado (9), em Paracatu, Minas Gerais, o atacante Dario Alegria, figura marcante com a camisa alviverde na década de 60. O ex-jogador não resistiu após ser vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). A informação foi confirmada pelo jornalista Milton Neves.

Dario se destacou com a camisa do Verdão há seis décadas, e tinha guardado na memória uma grande atuação que teve pela equipe enfrentando o Santos de Pelé. Naquela oportunidade, no dia 17 de dezembro de 1965, o atacante balançou as redes três vezes e o Palmeiras triunfou por 5 a 1.

Além de ter defendido o Verdão, Dario Alegria inicou a carreira no América-MG e acumulou passagens por Fluminense, Flamengo, Monterrey, do México, Botafogo-SP, Vila Nova-MG entre outras equipes.