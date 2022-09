Ex de Neymar quebra o silêncio sobre suposta briga com Bruna Marquezine: ‘Triste”

Bruna Biancardi, ex de Neymar Jr., surpreendeu seus seguidores ao defender Bruna Marquezine e explicar que não há rivalidade entre elas, ao contrário do que internautas apontavam, pelo fato de ambas terem namorado o jogador de futebol. A influenciadora não citou o nome da atriz, mas tentou acabar com as suspeitas de uma suposta rixa entre mulheres. “Acho triste criarem rivalidade”, lamentou ela.

Um seguidor questionou, por meio de uma caixa de perguntas no Instagram, nesta terça (13), como Bruna lidava com a “rivalidade criada” na web.

“Era tão sem fundamento que eu, simplesmente, não lidava/lido. Acho triste criarem rivalidade entre duas mulheres e incitarem ódio a uma delas só por terem se relacionado com a mesma pessoa. Estamos em 2022”, pontuou a modelo, revoltada com a situação.

Ela ainda respondeu questões sobre fidelidade no relacionamento e apontou o que mais a incomoda: “Confiar em alguém e a pessoa trair sua confiança”. Apesar da indireta, também não colocou o nome do ex nas respostas.

A ex de Neymar se chateou também por ser alvo de fofocas envolvendo a vida do atleta. Discreta em posicionamentos sobre ele, Bruna apontou que consegue se esquivar das críticas com o silêncio, assim como fazia quando ainda estava com o jogador.

“Por que eu iria me preocupar com o que alguém que não me conhece pensa de mim? Acho que transbordamos o que temos por dentro. Triste vida a de quem precisa se esconder atrás de um perfil fake para ficar falando mal dos outros. É muito tempo livre e falta de Deus”, criticou.

Depois que terminou com Bruna Biancardi, Neymar está com um novo affair. A modelo Jéssica Turini foi apontada como a eleita, e a aparência dela chamou atenção, por ser semelhante a Bruna Marquezine. Jéssica tem 30 anos, mora em São Paulo e já candidatou a Miss Espírito Santo em 2014.

Fonte: Jetss