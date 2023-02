 Ex-aluno com braçadeira nazista ataca escola com bombas caseiras

Um adolescente de 17 anos, usando braçadeira com símbolo nazista, foi detido após arremessar um explosivo de fabricação caseira, contra uma escola na cidade de Monte Mor, na região de Campinas, interior paulista. O atentado ocorreu no início da manhã desta segunda-feira (13/2). Ninguém se feriu.

Assista ao vídeo:

Adolescente vestido com símbolo nazista tenta invadir escola com bomba e machado; assista ao vídeo pic.twitter.com/uq10LPzouK — Portal SGC (@portalsgc_) February 13, 2023

Um vídeo feito com celular mostra o infrator jogando a bomba, que quebrou o vidro de uma janela da instituição de ensino.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o jovem arremessou a bomba caseira, “que chegou a explodir no vaso sanitário”. A pasta reforçou que “Não houve feridos.”

Com ele, afirmou a Guarda Civil Municipal, também foi apreendido um coquetel molotov, que é um explosivo, caseiro, feito com uma garrafa de vidro, cheia de liquido inflamável, na boca da qual um pavio é acendido com fogo. Testemunhas afirmaram ter sentido forte cheiro de gasolina nas imediações do prédio alvo dos ataques.

No mesmo prédio funcionam as escolas Professor Antonio Sproesser, do governo estadual, e Vista Alegre, do município.

Ex-aluno

A prefeitura, por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou ao Metrópoles que o menor é ex-aluno da instituição, onde estudam desde crianças de dois anos à adolescentes de 15 anos de idade.

O jovem foi apreendido por guardas-civis metropolitanos, logo em seguida ao ataque. Ele foi encaminhado à delegacia da cidade do interior, onde o caso é registrado.

A Polícia Civil apura o que teria motivado os ataques.

Com o adolescente foram encontrados e apreendidos uma machadinha. Na casa dele, a polícia também apreendeu uma arma de airsoft, material alusivo ao nazismo e um computador, que será periciado.

A Polícia Militar foi acionada para dar apoio, recebendo uma ligação informando sobre um suspeito atacando a escola. Os PMs encontraram o carro usado pela adolescente, um Peugeot 207 preto, estacionado na Rua Barciliano.

PMs e curiosos em frente à escola alvo de ataques no interior de SP

Educação municipal e estadual

A prefeitura do interior afirmou que as aulas foram suspensa, pela manhã e tarde desta segunda-feira. O governo avalia oferecer acompanhamento psicológico aos alunos, retirados da instituição por causa do atentado.

“O ocorrido foi um ato isolado e a Prefeitura de Monte Mor, também por meio desta, tranquiliza todas as famílias, pais e responsáveis, de alunos da rede municipal de ensino e repudia, de forma veemente, todo e qualquer ato de violência”, diz trecno de nota.

A Secretaria Estadual de Educação lamentou o caso, ressaltando a inexistência de feridos.

A pasta afirmou que a segurança da unidade será reforçada, com o apoio da ronda escolar.

Após a perícia no local, a Educação estadual disse que as aulas serão retomadas. Alunos da rede vão ao local nos períodos da tarde e da noite. Já os da prefeitura, frequentam a escola pela manhã.