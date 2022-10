Éverton Ribeiro, do Flamengo, tem nome especulado em outro gigante do futebol brasileiro para 2023

Um dos principais destaques da grande final da Copa do Brasil, Éverton Ribeiro vem tendo seu nomne especulado fora do Flamengo.

O meia vem sendo um dos principais destaques do time desde a chegada de Dorival Júnior e segue com moral com Tite podendo, ao lado de nomes como os de Pedro, Arrascaeta e Varela, ser mais um jogador do Flamengo presente na Copa do Mundo.

Porém, não só o treinador da Seleção Brasileira está de olho no futebol de Éverton Ribeiro. Isso porque, conforme repercutido pelo portal Torcedores, o camisa 7 do Flamengo é um dos nomes especulados no Cruzeiro para 2023.

Todavia, até o momento, não existem sequer negociações ou conversas, e a chance do meia voltar para a Raposa, são baixas. Isso porque, o clube mineiro ainda passa por uma delicada situação financeira e tem outras prioridades para o futuro breve.