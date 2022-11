Evento coordenado pela Prodam sobre ameaças cibernéticas começa nesta segunda (07/11)

Com a temática “Estratégias de Segurança e Qualidade contra ameaças cibernéticas”, a 13ª edição da Semana da Qualidade e Segurança da Informação (SQSI) inicia nesta segunda-feira (07/11) com atividades presenciais. A abertura do evento acontecerá no auditório Rubi, da sede da OAB/AM, na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, bairro Adrianópolis, a partir das 13h.

O evento é promovido pela Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam), órgão de tecnologia do Governo do Amazonas, em conjunto com a Associação Amazonense dos Profissionais de Tecnologia da Informação (Aatec), a Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB/AM) com apoio de patrocinadores do mercado de TI.

Ao todo, de segunda a sexta-feira (07 a 11/11), serão realizadas 13 palestras, sendo três presencias e 10 on-line, por meio da plataforma Microsoft Teams, além do workshop on-line “Identidades e Acesso Seguros da TrustControl”.

As inscrições para participar do dia presencial podem ser realizadas no site www.prodam.am.gov.br, bastando clicar no banner que dá acesso à página da SQSI.

Para participar das palestras on-line não é necessário efetuar inscrição. O link de acesso às transmissões das atividades virtuais será disponibilizado no site da Prodam até quarta-feira (09/11).

Programação

Semana da Qualidade e Segurança da Informação

Hoje, dia 7

Palestras – Tema: Estratégias de SI para ameaças cibernéticas

Presencial | Local: Auditório Rubi – OAB/AM

13h15 – Credenciamento e visita aos estandes

13h45 – Abertura Oficial

14h-14h50 – Palestra 1 – Cenário das ameaças 2021-2022 e estratégias de SI para rede – Fernando De Falchi (CheckPoint)

14h55-15h55 – Palestra 2 – Transformação digital e SI – Paulo Teixeira (ClearIT/Nutanix)

15h55-16h15 – Coffee break e visita aos estandes

16h15-17h – Palestra 3 – LGPD – Novidades, princípios e fundamentos – Emerson Souza (Prodam)

Sorteio de brindes no final da programação do dia

Terça-feira, dia 8

Workshop

On-line via Microsoft Teams

13h30-17h30 – Identidades e Acesso Seguros (on-line) – Raphael Soares (Lankink/TrustControl)

Quarta-feira, dia 9

Curso

On-line via Microsoft Teams

8h-12h – Administração Firewall CheckPoint – Danilo Lara (NTSec)

13h-17h – Administração Firewall CheckPoint – Danilo Lara (NTSec)

Quinta-feira, dia 10

Palestras – Tema: Requisitos da SI

On-line via Microsoft Teams

09h-10h - Palestra 4 – IA no tratamento de incidentes de SI (on-line)- Francisco Oliveira de Araújo (Safia)

10h10-11h10 – Palestra 5 – Desenvolvimento Seguro – João Leite (Eldorado)

Palestras – Tema: Segurança

On-line via Microsoft Teams

14h-14h50 – Palestra 6 – Ransomware, o mercado de sequestro de dados e como se defender (on-line) – Gilson Banin (Lanklink/Microsoft)

15h-15h50 – Palestra 7 – Futuro baseado em Tecnologia: Cidades Inteligentes & Cidadão Desenvolvedor – PowerAPPs (on-line) – Henrique Costa (TrustControl)

Sexta-feira, dia 11

Palestras – Tema: Qualidade

On-line via Microsoft Teams

09h-10h – Palestra 8 – Gestão por processos – Renato Borges (Prodam)

10h10-11h10 – Palestra 9 – Gestão de não conformidades – Técnicas de resolução de problemas- Manuel Belém (MBF)

11h10-12h – Palestra 10 – Identificando riscos e ameaças – Felipe Pereira (AATEC)

Palestras – Tema: Requisitos da SI

On-line via Microsoft Teams

14h-14h50 – Palestra 11 – Aplicações de IA em Cibersegurança – Alex Feleol (Tempest)

15h-15h50 – Palestra 12 – Tratamento de incidentes de SI – Fábio Luz (Gama Serviços)

16h-17h – Palestra 13 – Política da SI – Uma abordagem prática – Anderson Sanchez (Coagru)

